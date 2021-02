Skoraj je bruhal, ko je bral o težavah Barcelone

Kaj se dogaja pri Barceloni, spremljajo tudi pri njenih evropskih tekmecih. Predsednik izvršnega odbora FC Bayern d. d. Karl-Heinz Rummenigge je najbolj slikovito komentiral stanje na Camp Nou in ga primerjal tudi z Bayernovim.



»Med zajtrkom sem prebral, kakšne dolgove ima Barcelona in se skoraj zadušil. Če bi bil v takšnem položaju Bayern, ne bi mogel mirno spati,« je v pogovoru za Sky Sport Nemčija povedal 65-letni Rummenigge, a je prepričan, da ne more priti do hujših posledic.



»Barcelona ne bo potonila, ker ima izjemno vlogo za Katalonijo. Obžalujem pa, da se klubi lahko zadolžijo na tak način. Bayern je lahko vzor, če primerjam dogajanje v Barceloni ali v Italiji, kjer se plače niti neizplačujejo več,« je bil iskren Bayernov voditelj. O politiki bavarskega velikana pa je nekdanji nogometni zvezdnik jasen.



»Prizadevamo si za športni uspeh, a tudi za ekonomsko stabilnost.«

