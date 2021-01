Skubičevim spodrsnilo proti Goztepeju

Standings provided by SofaScore LiveScore

Konyaspor je v 19. kolu turškega prvenstva presenetljivo izgubil proti Goztepeju z 2:3. Slovenski reprezentantje ob porazu prispeval svojo peto asistenco v sezoni.Pred dvobojem je za favorita veljal Konyaspor, ki je v sredini lestvice, medtem ko je bil njegov tekmec le tri točke oddaljen od mest, ki vodijo v drugo ligo, za nameček pa je bil brez zmage na zadnjih šestih prvenstvenih tekmah.A Goztepe se na to ni oziral in je udarno začel tekmo. V 17. minuti je za vodstvo zadel, trinajst minut kasneje pa je vodstvo podvojilDomači so se v igro vrnili v 54. minuti z golom, vendar pa je le štiri minute zatem za Goztepe znova zadel Žulj.Končni izid je po asistenci Skubica z odličnim strelom z razdalje dosegel Amir Hadžiahmetović, ki pa je le ublažil poraz svojega moštva.Slovenski reprezentant Skubic je eden izmed nosilcev Konyasporja, saj je odigral največ minut med vsemi člani ekipe (1620), s petimi asistencami pa je tudi prvi podajalec moštva.A Konyasporju v tej sezoni ne gre po načrtih, današnji poraz je bil že osmi v sezoni. Glavni trenerse je po neuspehu opravičil navijačem: »Doživeli smo nepričakovan poraz, za katerega se opravičujemo. K današnji tekmi smo pristopili z željo po zmagi, tako kot na vsaki drugi tekmi. Na začetku tekme smo imeli priložnosti, ki pa jih nismo izkoristili. Ob polčasu smo imeli dva gola zaostanka, v nadaljevanju so se moji igralci trudili po najboljših močeh, a neuspešno.«