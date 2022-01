Skupina smrti Slovence le še podžiga

V nadaljevanju preberite:

Peto mesto na evropskem prvenstvu izpred štirih let v Ljubljani je največji uspeh slovenske reprezentance v dvoranskem nogometu. Danes ob 17.30 bo v Groningenu proti Kazahstanu začela lov na nov podvig: uvrstitev vsaj v četrtfinale. »Realen cilj je preboj iz predtekmovalne skupine. Moj cilj pa je, da gremo od tekme do tekme, želim začeti z zmago. Na prvi tekmi moramo zmagati,« je odločen in zelo motiviran 47-letni selektor Tomi Horvat.