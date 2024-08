Tuji vlagatelji prišli z velikimi načrti, uresničili so jih malo

V nadaljevanju preberite:

NK Maribor in poslovnež Acun Ilicali sta še brez uradne sklenitve pogodbe o partnerskem sodelovanju, toda Turek, sicer tudi lastnik angleškega drugoligaša Hulla, in eden od vodilnih mož Fenerbahčeja je že potrdil, da ima v rokah škarje in platno športne in kadrovske politike. Njegov uradni vstop v upravljavsko piramido, po napovedih prihodnji mesec, bo pomenil, da bo Maribor v 1. SNL četrti slovenski prvoligaš pod vodstvom tujega upravljavca – po Olimpiji, Celju in Muri.

Slovenski nogomet in njegov poslovni ter športni potencial je morebitnim tujim poslovnežem postal zanimiv šele s prihodom ameriškega Srba Milana Mandarića leta 2015 k Olimpiji. Takratnemu predsedniku in mecenu Izetu Rastoderju je plačal od tri do štiri milijone evrov za upravljavski prevzem kluba.