Slava Ukrajini od Olega Blohina do Domagoja Vide

V nadaljevanju preberite:

Kdo je najboljši nogometni klub Sovjetske zveze vseh časov? CSKA, Dinamo, Spartak, Lokomotiva, vsi iz Moskve? Ne, kijevski Dinamo je, dvakrat je osvojil evropski pokal pokalnih zmagovalcev, ima tudi tri nagrade, Zlate žoge, za najboljšega evropskega nogometaša leta. Oleg Blohin, Igor Belanov, Andrej Ševčenko so jo dobili, vsi so klubske legende, ukrajinski nogomet je bil vedno naprednejši in boljši od ruskega.