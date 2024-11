Slavje Brava v Domžalah

Uvod v 17. kolo domačega nogometnega prvenstva je postregel s slavjem gostov – Domžale: Bravo 2:3 (0:3; Hrvatin 60., Šturm 67.; Ivanšek 3.. Pečar 40., Tučić 45.)

Ljubljančani so v Domžalah dosegli osmo zmago, po njej pa zadržali peto mesto v domačem ligaškem tekmovanju. Gostitelji so po dvanajstem porazu še naprej v »nevarnem območju«, po nepopolnem krogu imajo točko več od zadnjeuvrščenih Lendavčanov, ki bodo v nedeljo gostili Celjane.

Šiškarji so sanjsko odprli obračun v Domžalah in že prvo akcijo kronali z golom. Domžalčani so po hitro prejetem golu imeli jalovo premoč. Prvo resno akcijo so uprizorili v 15. minuti, po močnem in natančnem strelu Danijela Šturma z 20 metrov pa se je izkazal gostujoči vratar Matija Orbanić.

Izbranci domačega trenerja Dejana Dončića so nevarno zagrozili tudi v 26. minuti, toda v končnici prvega polčasa so Šiškarji dosegli še dva gola. Po bliskovitem in nasprotnem napadu so domači nogometaši najprej blokirali strel Gašperja Jovana, odbito žogo pa je v mrežo pospravil Martin Pečar. Nato je v izdihljajih uvodnega dela gol za vodstvo s 3:0 zadel Milan Tučić.

Domžalčani so v drugem polčasu popravili slab vtis iz prvega dela tekme, a zasuka ni bilo. Po kombinirani akciji in lucidni podaji Luke Dovžana Karahodžića s peto je zadel v polno komaj 17-letni Rene Hrvatin. Le sedem minut kasneje so gostitelji znižali na 2:3, na koncu pa je ostalo pri tesni zmagi Šiškarjev s 3:2.