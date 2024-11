Šeškov in Kamplov Leipzig po visokem porazu v vse večji krizi

Nogometaši Leipziga, za katerega igrata Slovenca Benjamin Šeško in Kevin Kampl, so v 12. kolu nemškega državnega prvenstva doma z 1:5 izgubili proti Wolfsburgu in na lestvici vsaj začasno padli na četrto mesto. Za Leipzig je bila to šesta zaporedna tekma brez zmage v vseh tekmovanjih, ob tem je le enkrat remiziral. Potem ko je v ligi prvakov po petih tekmah ligaškega dela povsem pri dnu brez osvojene točke, zdaj prosto pada tudi v bundesligi.

Wolfsburg je že po 16 minutah vodil s 3:0, potem ko je dvakrat zadel Mohamed Amoura (4., 16.), vmes pa je bil natančen še Tiago Tomas (5.). V drugem delu so volkovi še enkrat zadeli prek Joakima Maehleja (64.), v 82. minuti je znižal Willi Orban, končni izid pa je v izdihljajih srečanja postavil Kevin Behrens.

Šeško in Kampl sta dvoboj začela v prvi postavi, mladi napadalec je iz igre odšel v 69. minuti, potem ko še na peti zaporedni tekmi v vseh tekmovanjih ni vpisal med strelce. Kevin Kampl je zelenico zapustil po 77 minutah.

Prvak Bayer Leverkusen je v gosteh z 2:1 ugnal Union iz Berlina, pri čemer je odločilni zadetek dosegel Patrik Schick v 71. minuti. Ob 18.30 bo na sporedu še »der klassiker«. Na lestvici bolje kaže Bayernu, ki bi lahko še povišal prednost pred zasledovalci, medtem ko je dortmundska Borussia šele šesta z 19 točkami.