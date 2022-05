Slavko Vinčić bo sodil v Katarju

Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić, ta je v sredo sodil finale evropske lige, je po pričakovanju tudi na seznamu sodnikov, ki bodo delili pravico na svetovnem prvenstvu v Katarju. Seznam je danes objavila Mednarodna nogometna zveza (FIFA), Vinčić pa je na listi glavnih sodnikov. Poleg njega sta med pomočniki še Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič. Na seznamu je 36 glavnih sodnikov, med katerimi so tudi tri ženske, tri pa so tudi med 69 linijskimi sodniki. Še 24 sodnikov so določili za video nadzor (VAR).

Da bodo ženske sodile na svetovnem prvenstvu, se bo zgodilo prvič, zgodovinska čast bo doletela Francozinjo Stephanie Frappart, Salimo Mukansanga iz Ruande in Japonko Jošimi Jamašita. »Proces vključevanja žensk na tekme moških smo začeli pred leti, prvo so sodile na tekmovanjih mlajših selekcij. Zdaj menimo, da so si zaslužile tudi sojenje članskim tekem, saj tudi one sodijo na visoki ravni. Izbrali pa smo najboljše, tako moške kot ženske,« je dejal predsednik sodniške komisije pri Fifi, nekdanj najboljši sodnik, Italijan Pierluigi Collina.