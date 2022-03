Sledi nov napad na Uefo, tokrat tudi s »pomočjo« premier league

Po besedah Javierja Tebasa vodilni možje evropske superlige, predsedniki madridskega Reala Florentino Perez, Juventusa Andrea Agnelli in Barcelone Joan Laporta, pripravljajo nov napad na Evropsko nogometno zvezo (Uefa), tokrat pa nameravajo »obvoziti« otoške klube.

»Vem, da delajo na novem projektu, a to bo spet polomija. Gre za bolj kontinentalen projekt brez angleških ekip, torej bo usmerjen ne le proti Uefi, temveč tudi proti premier league,« je dejal Tebas. Napovedanemu zagonu superlige z 12 klubi je aprila lani sledil upor otoških navijačev, tako da pri projektu vztrajajo le še trije klubi. »Florentino nikoli ne izgubi. Vedno kaj pripravlja. A gre bolj za njegovo željo kot za željo Reala, veliki namreč verjamejo, da morajo imeti pri vseh stvareh glavno besedo,« je dodal Tebas.

Juventus bi ostal brez serie A

Sodišče Evropske unije (EU) bo v naslednjih tednih oziroma mesecih odločalo o pomembnem vprašanju, ki se neposredno tiče spopada Uefe s superligaši. Ti namreč trdijo, da je krovna nogometna organizacija stare celine, katere predsednik je grosupeljski pravnik Aleksander Čeferin, vzpostavila monopol in zlorabljala svoj prevladujoč položaj.

»Vneto pričakujejo (Real, Barcelona in Juventus, op. a.), kaj bodo rekli pri EU. A po mojem mnenju to niti ni tako pomembno, ker so se evropske vlade temu že postavile po robu, sodišča pa zgolj uveljavijo pravila, ki so jih pri EU prej že odobrili. In zelo jasno je, da projektov, kakršen je superliga, ne želijo,« je še povedal Tebas.

Iz Italije so sicer v zadnjih dneh prišle ostre izjave prvega moža ligaške organizacije Gabrieleja Gravine, ki je dejal, da bi Juventus v primeru vzpostavitve superlige lahko izločili iz najelitnejšega državnega tekmovanja serie A.