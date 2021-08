Slovence in Slovake bodo nadzorovali romunski sodniki

Slovenska nogometna reprezentanca se je v nedeljo delno zbrala na Brdu pri Kranju, kjer je začela priprave na prihajajoče septembrske kvalifikacijske tekme za svetovno prvenstvo 2022 s Slovaško, Malto in Hrvaško. Selektor Matjaž Kek pa je danes vodil že polno zasedbo. Danes so se pridružili jati še Jan Oblak, Mario Jurčević, Damjan Bohar, Vid Belec, Adam Gnezda Čerin, Jan Mlakar, Miha Zajc in Jon Gorenc Stanković.



Znana so tudi imena sodnikov za prve tekme evropskih kvalifikacij za mundial, ki bo od 21. novembra do 18. decembra 2022 v Katarju. Slovanski derbi med Slovenijo in Slovaško bo v sredo zvečer v Stožicah nadzorovala ekipa romunskih sodnikov, glavni mož v črnem bo Istvan Kovacs.



Aktiven bo tudi slovenski sodnik Matej Jug. Uefa mu je zaupala vodenje zanimive tekme v kvalifikacijski skupini A med Portugalsko in Irsko v Faru, pomagali mu bodo Matej Žunić, Robert Vukan, Nejc Kajtazović in Jure Praprotnik.

