Slovenci nimajo izbire: Malta mora pasti zlepa ali zgrda

V nadaljevanju preberite:

Drevi (18) bodo v boju za SP v Katarju igrali nogometno tekmo Slovenija vs. Malta. Navijačem se obeta v Stožicah zanimiv spopad 120 in šest milijonov evrov vredne ekipe, v katerem vloga absolutnega favorita pripada Slovencem. Kek bo iskal odgovor na vprašanje, kako streti gostujoči sistem igre 3-4-2-1, ki v resnici prinaša tlorisno postavitev bunkerja 5-4-1, in sicer brez prvega virtuoza Josipa Iličića – vrača se Jasmin Kurtić –, ki je pragmatično porumenel v derbiju s Slovaško. »Jojo« je tip igralca, ki ga Slovenci ne morejo nadomestiti, zato bo moral Kek spremeniti celoten sistem igre za napad na tri točke.