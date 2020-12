Slovenci pričakujejo žreb: na preži Cristiano Ronaldo in Luka Modrić

Na mundial le zmagovalci skupin

Možna tudi oživitev kraljevine SHS

Navijači slovenske nogometne reprezentance so dočakali enega od najbolj vznemirljivih dni, ki stereotipno ponuja možnosti za različna preigravanja, ugibanja in želje. Selekcijabo drevi dobila tekmece v boju za svetovno prvenstvo, ki bo čez dve leti v Katarju. Slovenija pričakuje ples kroglic v 4. jakostnem bobnu, zato se ji obeta trnova pot do mundiala.Pred današnjo loterijo na sedežu Fife nad Züriškim jezerom () že poznamo nekaj dejstev: Slovenija zanesljivo ne bo krenila v boj za mundial 2022 na Arabskem polotoku v družbi BiH, Črne gore, Severne Makedonije, Albanije, Bolgarije, Izraela, Belorusije, Gruzije in Luksemburga, ki kotirajo v istem bobnu kot Kekovi fantje.Vse drugo je odprto, oziroma kot bi rekel Matjaž Kek: »Kroglice se bodo zavrtele, kot se bodo, zame bo ključno, v kakšnem stanju bomo mi pritekli na prvi trening 22. marca.«Vsem se obeta peklenski ritem najzahtevnejših tekem, zato bo ključen ugoden razpored tekem in predvsem gostovanj. Glavni del kvalifikacij za SP 2022 bo namreč od marca do novembra. Marca bo res naporno – ponedeljkovemu zboru bo sledila tekma v sredo, nato druga preizkušnja v soboto in tretja v torek. Enako bo septembra, po dve tekmi pa bosta na sporedu oktobra in novembra.Zmagovalci skupin se bodo neposredno uvrstili na SP, drugouvrščene ekipe čakajo dodatne kvalifikacije. Tem se bosta pridružili najboljši zmagovalki skupin lige narodov (v tem kontekstu dobro kaže tudi Sloveniji), ki se ne bosta neposredno uvrstili na SP ali v dodatne kvalifikacije. Prek teh boza Katar 2022.Kekova želja je znana in logična: čim krajša in logistično enostavna potovanja ter skupina, v kateri bi bilo možno vsaj delno realno meriti na drugo mesto.Možnih scenarijev je več, žreb bo le delno dirigiran zavoljo trenj med nekaterimi državami: v isti skupini ne bodo mogli pristati pari držav Kosovo-BiH, Kosovo-Srbija, Kosovo-Rusija, Rusija-Ukrajina, Armenija-Azerbajdžan in Gibraltar-Španija. Gibraltarju, Armeniji in Azerbajdžanu bi se rade volje izognil tudi selektor Kek, kot tudi drugim destinacijam, ki ležijo zunaj »jedrne Evrope«. Reykjavik je od Ljubljane oddaljen 3000 km, kazahstanski Almati celo 5000 km.Navijači razpredajo o različnih skupinah, možno jih je izpostaviti najmanj pet. Slovenija lahko denimo pristane v britansko-otoški družbi (Anglija, Wales, Irska, Slovenija, Ferski otoki, Gibraltar), v »sredozemski« skupini bi ji delali družbo Italija, Turčija, Grčija, Ciper in Malta, številni se bojijo vselej neugodnega »nordijskega« izziva (Danska, Švedska, Norveška, Slovenija, Estonija).Nemalo Slovencev obuja spomine tudi na kraljevino SHS in sanja o skupini, v kateri bi igrale Slovenija, Hrvaška in Srbija, torej tudi najboljši nogometaš leta 2018. In, ne nazadnje: potem ko je covid-19 odpihnil gostovanje Portugalske v Stožicah, navijači stiskajo pesti, da bi slovitiobiskal Slovenijo še pred koncem fantastične kariere.Vsekakor bo zanimivo in najmanj za eno kakovostno raven višje od lige narodov, v kateri je Slovenija na zrel način osvojila prvo mesto in si morda že zagotovila nastop v dodatnih kvalifikacijah za SP 2022.Drži le, da bomo naslednje letospremljali boj za. Štiri leta po katarskem turnirju (med 21. novembrom in 18. decembrom 2022) bo šampionat obiskal Ameriko, saj bodo leta 2026 gostiteljice Kanada, Mehika in ZDA, čas pa se bo tedaj ustavil v