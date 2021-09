Slovenci tudi v Splitu brez spuščenih hlač: želimo pozitiven izid

V nadaljevanju preberite:

Nogometno Slovenijo čaka »najlažja« tekma leta 2021, gostovanje pri prvem favoritu skupine H v boju za mundial v Katarju. Sosedski derbi v Splitu prinaša ogromno, morebitne točke bi v resnici štele dvojno, Slovenci pa so tudi med sinočnjim pogovorom na Poljudu izžarevali optimizem in vero, da lahko opravijo »nekaj več« v domicilu svetovnih podprvakov Hrvatov. Preberite, s kom in na kakšen način se bo lotil Hrvatov selektor Matjaž Kek in kako je bilo včeraj v Splitu.