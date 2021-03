Slovenci v jubilejnem desetem poskusu lovijo prvo zmago s Hrvaško

V nadaljevanju preberite tudi:

V Stožice prihaja izbrana vrsta svetovnih podprvakov, v kateri igrata najboljši igralec zadnjega tedna v Uefini evropski ligi (Mislav Oršić) in najboljši igralec zadnjega tedna v Uefini ligi prvakov (Luka Modrić), ki je tudi nosilec zlate žoge 2018 ter še danes alfa in omega slovitega madridskega Reala! Matjaž Kek filigransko pozna najmanjšo podrobnost v hrvaški reprezentanci, tako dobro je v minulih letih spoznal Zlatka Dalića, reškega predsednika Damirja Miškovića, brata Zdravka in Zorana Mamića in druge tamkajšnje akterje. Na sinočnjem treningu je glasno delil navodila in kazal ravno pravšnjo živčnost, gotovo bo skušal pripraviti presenečenje v derbiju z velesilo.