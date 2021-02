Slovenec ne bo videl trenerja, ki ga je izbral

Po dobrem letu na trenerskem stolčku Montreala se je sloviti Francoz Thierry Henry odločil, da ne bo več trener člana »Major league Soccer«. Od novembra leta 2019 je bil svetovni prvak s Francijo leta 1998 trener kanadskega moštva v severnoameriški nogometni ligi in ga je popeljal v izločilne dvoboje ter v četrtfinale celinske lige prvakov.



Razlogi za njegovo odločitev niso bili športni, temveč družinski.



»Težkega srca sem se odločil za to potezo. Lansko leto je bilo zame osebno izjemno zahtevno. Zaradi pandemija nisem imel možnosti videti otrok. Žal se stvari ne izboljšujejo in zaradi tega, ker se bo klub preselil v ZDA za več mesecev, ne bo ničesar bolje.

Ločitev je bila preveč za otroke. Razočaran sem, ker sem se moral tako odločiti in se vrniti v London,« je pojasnil Henry, ki je prižgal zeleno luč za prihod nekdanjega slovenskega reprezentanta Aljaža Strune. Pirančan je bil minuli dve sezoni član Houstona.

