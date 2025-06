Verdenik, Katanec in Kek neuspešni, na popravni izpit Kek

V nadaljevanju preberite:

Kaj lahko pričakujemo do današnje (18) pripravljalne tekme slovenske nogometne reprezentance s tekmeci iz BiH? Celjski štadion Z'dežele je pravšnje prizorišče za pravi nogometni večer, tekmec Slovenije pa pomeni pravo generalko za septembrski štart kvalifikacij za SP 2026 v Severni Ameriki.

Junijski termin Fife gre pogosto v nos tako nogometašem kot selektorjem – prvi razmišljajo le o dopustu po napornih sezonah, drugi prav zavoljo tega neradi obljubljajo preveč, saj so njihovi aduti utrujeni ali odsotni. Toda letos je drugače, treba je izkoristiti vsako minuto skupnega druženja reprezentance, septembra bo šlo namreč povsem zares, v resnici bo v treh mesecih odločena usoda Slovenije v boju za mundial v ZDA, Mehiki in Kanadi. Kaj bo v tem kontekstu ponudila generalka z Bosno in Hercegovino?