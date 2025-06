Slovenija del hudega boja za Severno Ameriko

V nadaljevanju preberite:

Nogometno Slovenijo čaka septembra velikanski izziv v kvalifikacijah za razširjeno svetovno prvenstvo, ki bo naslednje leto v ZDA, Mehiki in Kanadi. Prve junijske tekme kandidatov za vrh v kvalifikacijski skupini B so potrdile, da v resnici vse štiri reprezentance lahko upravičeno merijo na prvo mesto, ki prinaša pot v Ameriko, ali drugo, ki ponuja dodatno pot onstran Atlantika. Zmagali so namreč tako Slovenija kot Švedska, Švica in Kosovo.

V skupini štirih reprezentanc, ki bodo septembra krenile v boj za SP 2026, bo gotovo izenačeno in napeto, le prvi si bo namreč zagotovil neposredno uvrstitev na mundial, drugega bodo čakale vselej nepredvidljive dodatne evropske kvalifikacije, s katerimi ima Slovenija resda bogate izkušnje.