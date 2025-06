S tekmeci iz nekdanje SFRJ je vedno napeto

Slovensko nogometno reprezentanco v torek ob 18. uri na stadionu Z'dežele v Celju čaka prijateljska tekma z reprezentanco Bosne in Hercegovine. Selektor Matjaž Kek pred dvobojem poudarja, da tekme z reprezentancami nekdanje Jugoslavije vedno prinašajo določeno napetost.

»Tekma ima zame popolnoma enak pomen kot tista proti Luksemburgu. Reprezentanca se po dolgih letih vrača v Celje in zaključuje fantastično celjsko nogometno sezono. Upam, da bomo igrali na želeni ravni, čeprav je jasno, da dvoboji z reprezentancami iz nekdanje Jugoslavije vedno prinašajo določeno napetost,« je na novinarski konferenci uvodoma povedal Kek. Ob tem je izrazil prepričanje, da bo tekma z BiH pravi preizkus za njegove varovance pred jesenskimi kvalifikacijami za svetovno prvenstvo leta 2026 v Kanadi, ZDA in Mehiki.

Slednje so že začeli bosanski nogometaši, ki imajo po treh tekmah poln izkupiček: Vsekakor bi si želel biti na njihovem mestu. Energija, ki jo je Sergej Barbarez prinesel v moštvo, se je izkazala kot nekaj zelo pozitivnega. O posameznikih nerad govorim, saj lahko komu naredim krivico. Vsekakor pa imajo igralce, ki igrajo v zelo močnih klubih,« je o nasprotniku razmišljal Kek. Dodal je še, da so igralci BiH dokaj agresivni in disciplinirani: »Če se bodo počutili preveč domače, bomo imeli težave.«

O torkovih tekmecih na podoben način razmišlja tudi bočni branilec Žan Karničnik. »Mislim, da igrajo podobno kot mi. Obema ekipama bo manjkalo nekaj glavnih igralcev, vendar je to hkrati tudi priložnost za vse ostale, ki do sedaj niso bili z nami. Upam, da bodo čim prej usvojili selektorjeve zahteve.«

Slovenski selektor jutri najverjetneje ne bo mogel računati na Timija Maxa Elšnika in Adama Gnezdo Čerina, prav tako v kadru ne bo Benjamina Šeška, medtem ko bi se vratar Jan Oblak lahko vrnil med vratnice. »Včeraj je del treninga že opravil z ekipo in v kolikor ne bo večjih težav, bo Oblak jutri branil,« je o vratarju Atletica iz Madrida povedal Kek.

Nogometaši obeh ekip sicer lahko v torek pričakujejo bučno podporo s tribun, saj je štadion razprodan, kar pomeni, da bo dvoboj spremljalo okrog 12.000 gledalcev.