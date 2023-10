Slovenija gre naprej je v sobotnem večeru donelo vse do Nemčije

V nadaljevanju preberite:

Sobotni zgodnji jesenski večer v največjem slovenskem štadionu bo šel v nogometno zgodovino. Stožice so pokale po šivih, pozitivno energijo se je dalo čutiti že precej pred prvim sodnikovim žvižgom, navijanje in harmonika sta bila glasna še dolgo potem, ko so Slovenci že analizirali veliko zmago nad Finsko s 3:0. Pomembnost tekme je bila vidna tudi po obisku na častni tribuni, kjer je bil v ospredju predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Pred dobrim tednom dni so navijači razgrabili še zadnje vstopnice za sobotni dvoboj tekmecev za vrh skupine H v kvalifikacijah za EP 2024 in poskrbeli, da bo tekma minila v pravem vzdušju. Svoj delež so dodali tudi Finci, približno 1000 »Suomijev« je v Ljubljano prišlo podpret svojo reprezentanco. Pripravili so si pravi športni vikend paket, že v petek so bili Finci na tribunah Tivolija številčni, ko so pospremili hokejiste Olimpije, v soboto pa jih je bilo od zgodnjega dopoldneva v ljubljanskih barih težko zgrešiti.