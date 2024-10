Slovenija mesto navzdol, a tudi tekmeci so jo odnesli enako

Na oktobrski lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) je Slovenija izgubila eno mesto in je zdaj na 52. reprezentanca sveta. Vrh je nespremenjen, na prvih treh mestih so še vedno Argentina, Francija in Španija.

Tudi za najboljšo trojico so na istih mestih ostale Anglija, Brazilija in Belgija. Prva sprememba v primerjavi s septembrsko lestvico je na sedmem mestu, kjer je zdaj Portugalska, na osmo je zdrsnila Nizozemska. Mesti pa sta zamenjali tudi zdaj deveta Italija in deseta Kolumbija.

Slovenija je bila na prejšnji lestvici 51., zdaj je s 1459,59 točke na 52. mestu, prehitela jo je Škotska.

Tekmici na bližnjih tekmah lige narodov, Avstrija in Norveška, sta na 23. in 48. mestu, obe sta izgubili po eno mesto v primerjavi s septembrom.