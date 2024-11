Slovenija–Norveška: možnosti parkiranja in prometni režim v Stožicah

Slovenska nogometna reprezentanca se bo danes (20.45) v Stožicah pomerila z izbrano vrsto Norveške. Ker je osrednji slovenski stadion za nogometni spektakel razprodan, je Nogometna zveza Slovenije pripravila navodila, ki bodo navijačem olajšala prihod na prizorišče tekme in izboljšala njihovo navijaško izkušnjo. Navodila NZS objavljamo v celoti.

Vrata ŠRC Stožice se bodo odprla ob 18.45 oziroma dve uri pred uradnim začetkom tekme. V izogib gneči navijače med 17.30 in 20.30 vabijo v navijaško cono na ploščadi pred tribuno C, kjer se bo odvijal spremljevalni program. Obiskovalce ob tem naprošajo, da se na prizorišče odpravijo pravočasno (pred vhodom, ki je označen na vstopnici, naj bodo najpozneje ob 19.45) in uporabijo enega izmed priporočenih parkirišč.

Parkiranje in spremenjen prometni režim Tomačevo

Parkiranje v garažni hiši Stožice bo po zapolnitvi prostih kapacitet omogočeno le obiskovalcem s posebnimi parkirnimi dovolilnicami. Imetnike parkirnih dovolilnic pozivajo, da natisnjene parkirne dovolilnice postavijo na vidno mesto znotraj avtomobila. Obiskovalce naprošajo, da parkirate na okoliških parkiriščih v okolici stadiona Stožice.

Brezplačno parkirišča MOL (2 uri pred prireditvijo in 2 uro po prireditvi)

- Žale I, II, III, IV: 360 parkirnih mest,

- Nove Žale: 300 parkirnih mest.

Plačljiva parkirišča v bližini stadiona

- Ekonomska fakulteta: 350 parkirnih mest,

- FDV: 436 parkirnih mest,

- Modri kvadrat: 396 parkirnih mest,

- WTC: 750 parkirnih mest,

- Dunajski kristali: 239 parkirnih mest.

Spremenjen prometni režim Tomačevo

Zaradi zagotavljanja večje pretočnosti prometa na krožišču Tomačevo bo vstop v parkirno hišo Stožice mogoč le iz strani Ljubljana-Center. Vsa vozila, ki bodo v parkirno hišo skušala prispeti v obratni smeri, bodo preusmerjena na krožišče na Štajerski cesti.

FOTO: NZS

Brezplačen avtobusni prevoz

Vstopnica za tekmo vam omogoča brezplačen prevoz z mestnim avtobusom LPP, 3 ure pred in 3 ure po zaključeni tekmi, v skladu z veljavnim voznim redom.

Opozorilo pred vdorom in metanjem predmetov na igrišče

Vse gledalce opozarjajo, da je vstop na igrišče kadarkoli pred, med in po tekmi po pravilih Uefe in NZS prepovedan, varnostni organi na prizorišču pa bodo kršitelje ustrezno kaznovali. Še posebej to velja za mladoletne osebe, ki bodo v primeru vstopa na igrišče zadržane do prihoda staršev oziroma skrbnikov. Varnostni organi bodo prav tako zasegli zbirateljske predmete, pridobljene ob vdoru na igrišče. Vdor na igrišče se bo strogo sankcioniral tudi v primeru morebitnega slavja po koncu tekme. Strogo sankcionirano bo tudi vsakršno metanje predmetov na igrišče.

Omejitev vnosa predmetov

Na stadion zaradi varnostnih razlogov, poleg nevarnih predmetov in tekočin, ne smete vnašati tudi:

- nahrbtnikov in večjih torb,

- dežnikov (tudi zložljivih),

- vžigalnikov,

- fotoaparatov z izmenljivimi objektivi in naprav za (pol)profesionalno snemanje.

Predmete, s katerimi ni dovoljeno vstopiti na stadion, lahko odložite v posebnem depoju pred vhodom na C tribuno.

Info točka:

Informacijska točka se na stadionu Stožice nahaja na vhodu BC in je namenjena obiskovalcem, ki potrebujejo pomoč ali dodatne informacije o obisku tekme. Prijazno osebje vam bo pomagalo z informacijami o vstopnicah, izgubljenih predmetih, pri orientaciji v okolici in znotraj stadiona ter ostalih aktivnostih povezanih s tekmo.

FOTO: NZS

Brezgotovinsko plačevanje

V sklopu tekme med Slovenijo in Norveško bodo vse gostinske storitve znotraj stadiona na voljo izključno s plačilnimi karticami, saj brezgotovinsko plačevanje omogoča hitrejšo in natančnejšo obravnavo ter krajše čakalne vrste.

Navijaška cona

Navijaška cona bo v znamenju pravega navijaškega vzdušja za vse ljubitelje nogometa, ki bodo podprli slovensko reprezentanco v tekmi proti Norveški. Navijaška cona bo odprta od 17.30 do 20:30, in obiskovalcem obljublja raznovrstne aktivnosti in obilico zabave.

Radio 1 bo v živo oddajal iz navijaške cone in skrbel za dinamično vzdušje z animacijo ter zabavnimi interaktivnimi vsebinami. NZS trgovina bo ponujala ekskluzivne navijaške artikle, idealne za podporo reprezentanci – od novih dresov do posebnih spominskih izdelkov. Sponzorske stojnice z nagradnimi igrami in različnimi nogometnimi izzivi, kjer bodo navijači lahko preizkusili svoje spretnosti in se potegovali za praktične nagrade. Brezplačno poslikavanje obraza za najmlajše, ki se bodo lahko še bolj povezali z navijaškim duhom dogodka. Brezplačni zbirateljski albumi nogometnih sličic, idealni za vse zbiratelje in navdušence.

Poseben poudarek bo namenjen predstavitvi družbeno odgovornega projekta NZS, ki je usmerjen v ozaveščanje o problematiki izkoriščanja otrok za prostitucijo v Sloveniji. Na posebni stojnici bodo lahko obiskovalci izvedeli več o rezultatih raziskave, izvedene leta 2023, ki je razkrila skrb vzbujajoče podatke o tej temi. Kampanja, v sodelovanju z NZS in nogometnimi reprezentanti, ima namen širši javnosti približati resnost te problematike ter spodbuditi razpravo in ozaveščenost. Obiskovalci se bodo lahko fotografirali v foto kotičku, kjer bodo za spominsko fotografijo z napisom prejeli manjšo nagrado, na voljo pa bodo tudi informativni materiali, ki jih bodo lahko vzeli s seboj in tako prispevali k ozaveščanju.

Uradna trgovina 11TS NZS

V uradni navijaški trgovini 11TS NZS bodo na voljo ekskluzivni navijaški artikli, vključno z najnovejšimi izdelki. To bo idealna priložnost za vse navijače, da se opremijo z vsem potrebnim za podporo naši reprezentanci. Trgovina bo izpostavljena tako v navijaški coni pred tribuno C, kot tudi znotraj stadiona na tribuni C.

Podpora z zastavami in navijaškimi rekviziti

Glede na to, da bo stadion Stožice za tekmo med Slovenijo in Norveško poln, vse navijače slovenske nogometne reprezentance pozivamo, da se za tekmo opremite z reprezentančnimi (belimi) dresi, šali in zastavami (seveda brez palic), ter tako pokažete podporo fantom na igrišču. V kolikor še nimate »obvezne navijaške opreme«, vam priporočamo obisk uradne trgovine 11TS v Ljubljani ali navijaške cone pred tekmo.

Svetlobni efekti – opozorilo za epileptike

Pred tekmo med Slovenijo in Norveško bo Nogometna zveza Slovenije uporabila utripajoče svetlobne efekte, ki jih omogočajo novi reflektorji na stadionu Stožice. Obiskovalcem, ki so občutljivi za epileptične napade, priporočamo, da so pozorni na opozorila na velikem zaslonu stadiona Stožice in se v tem času umaknejo v notranje prostore stadiona.