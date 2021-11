Slovenija proti Slovaški tudi brez Domna Črnigoja

Slovenska nogometna reprezentanca bo v sredo ob 15.00 poletela proti Slovaški, kjer jo v četrtek čaka predzadnja tekma v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022. Izbranci Matjaža Keka nimajo več možnosti za uvrstitev na mundial, a so vseeno odločeni, da pokažejo dobro igro in poskušajo priti do zmage.

Med potniki na Slovaško, kjer po novem zaradi poškodbe ne bo Domna Črnigoja, bo pa Nino Kouter, prav tako pa tudi Miha Zajc in Žan Karničnik, ki sta danes na spletni novinarski konferenci razkrila zadnja razmišljanja pred odhodom na Slovaško, kjer bo v četrtek tekma v Trnavi ob 20.45.

»Pričakujemo dobro tekmo, moramo igrati tako kot na Malti in proti Rusom,« je uvodoma dejal član Mure Karničnik, ki je med odsotnostjo poškodovanega Petra Stojanovića, ta se je zdaj vrnil, dostojno igral na desnem bočnem položaju.

Zajc upa, da bo igra odprta

»Po spletu okoliščin in poškodbe Stojanovića sem ga jaz nadomestil. Vsekakor je sistem nekoliko drugačen v reprezentanci kot v klubu, ampak mislim, da sem igralec, ki se hitro prilagodi. Meni najljubši je položaj na desnem boku in mislim, da sem se dobro znašel,« je dodal glede prilagoditve v izbrani vrsti.

Žan Karničnik (levo) se je dokazal v Murinem dresu. FOTO: Jean-Francois Monier/AFP

Zaradi iger se mu obeta tudi prestop, a ne na silo, kot pravi. »Trenutno ne razmišljam o tem. Treba je končati ta del sezone, decembra in januarja pa bomo videli, kaj in kako. Nočem pa nekam na silo. Če bodo ponudbe, je treba izbrati tisto pravo. Tujina ti da tudi finančno boljše možnosti, a ne bom nekam silil,« je o svoji prihodnosti še dejal Karničnik.

Bližje prihodnosti oziroma četrtka pa se je dotaknil Zajc. »Mislim, da bo podobna tekma kot prva medsebojna, trda, težka. Slovaki imajo kakovost, tako da bo težko. Upam pa, da bo igra malo bolj odprta,« je dodal vezist Fenerbahčeja, ki se je dotaknil tudi dobrih in slabih strani slovenske vrste.

»Že nekaj časa smo skupaj, tako da se bolje poznamo, tudi uigranost mislim, da je boljša. To se mogoče sicer ne odraža na izidih, toda moramo nadaljevati v tej smeri. Imamo nekaj stvari za popraviti, ampak to je proces. Osredotočeni moramo biti na to, kar delamo, zaupati selektorju in potem bodo prišli še boljši rezultati in tudi uvrstitev na veliko tekmovanje,« je povedal Zajc.

Slovaki so optimisti

Tudi v slovaškem taboru napovedujejo boj za zmago. »Po izjavah mojega kolega Matjaža Keka je jasno, da se tekme lotevajo tako motivirano kot mi, torej da želijo zmagati in pokazati najboljše,« je povedal slovaški selektor Štefan Tarkovič.

Slovenija in Slovaška sta v Stožicah razšli z izidom 1:1. Na fotografiji desno Jan Mlakar, v akciji še Marek Hamšik. FOTO: Borut Živulovič/Reuters

»Vesel bom, če bo v Trnavi zanimiv nogomet za gledalce, morda lahko to, da nismo pod pritiskom, pripomore k temu, da bo to privlačna tekma za navijače,« je še dodal Tarkovič.

»Želimo prikazati lep nogomet in zmagati na obeh tekmah. To bi nam pomagalo pri koeficientu za nadaljnje kvalifikacije. Ob tem bodo na tribunah navijači in jim želimo dati nekaj dobrega,« pa je za spletno stran slovaške nogometne zveze povedal vezist Napolija Stanislav Lobotka.

Slovaška je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 40. mestu, Slovenija je 64. Slovenska vrsta je v teh kvalifikacijah s Slovaško doma igrala 1:1. Sicer pa je pred tem proti njej trikrat zmagala, dvakrat izgubila in dvakrat igrala neodločeno.

Seznam Slovaške za tekmo s Slovenijo:

Vratarji: Marek Rodak (Fulham), Dušan Kuciak (Lechia Gdansk), Martin Dubravka (Newcastle United).

Branilci: Peter Pekarik (Hertha Berlín), Martin Koscelnik (Slovan Liberec), Martin Valjent (Mallorca), Vernon de Marco (Slovan), Lubomir Šatka (Lech Poznan), Milan Škriniar (Inter Milano), David Hancko (Sparta Praga), Jakub Holubek (Piast Gliwice).

Vezisti: Marek Hamšík (Trabzonspor), Matuš Bero (Vitesse Arnhem), Ondrej Duda (Köln), Stanislav Lobotka (Napoli), Albert Rusnak (Real Salt Lake), Jakub Hromada (Slavia Praga).

Napadalci: Robert Boženik (Fortuna Düsseldorf), David Strelec (Spezia), Ladislav Almasi (Banik Ostrava), Robert Mak (Ferencvaros), Erik Jirka (Real Oviedo), Lukaš Haraslin (Sparta Praga), Tomaš Suslov (Groningen).