Slovenski pokal Rogaški in nogometašicam Mure

Potem ko so pred dnevi nogometaši Celja s svojimi privrženci slavili naslov državnih prvakov, smo dočakali še večer odločitve o pokalnem zmagovalcu na Slovenskem. V finalni predstavi na ljubljanskem štadionu v Stožicah pa so po izjemno napetem boju in izvajanju enajstmetrovkah lovoriko osvojili nogometaši Rogaške. Njihova tekma z Gorico je bila, kot se v finalu pogosto zgodi, čvrsta, negotova in z jasno željo vseh akterjev po zmagi.

Golov pa v rednem delu ni bilo, sledil je podaljšek, v katerem so črno-beli iz Rogaške Slatine zabili vodilni gol (Thalisson, 106.), toda njihovo veselje je kratko trajalo, saj so Primorci hitro izenačili (Marjanac, 110.). Spremembe izida v podaljšku ni bilo več, o zmagovalcu so odločale enajstmetrovke.

Pri teh so bili bolj za odtenek bolj zbrani Slatinčani, za katere so bili pri izvajanju enajstmetrovkah natančni Lampreht, Pirtovšek, Mijić, Kambič, Prenkpalaj in za konec Kitek, za Goričane pa so v sedmih serijah zadeli Lesjak, Hodžić, Krstić, Marjanac in Inwen.

Uvod v živahen nogometni petek pa so pripravile nogometašice v finalu ženskega pokala. Igralke Mure, pred dnevi so osvojile tudi naslov državnih prvakinj, so bile za razred boljše od Ljubljane in jo premagale s 5:1 – Malahova 19., 58., Kolbl 39., Dolinar 52., Kos 80./11-m; Kastelec 4.