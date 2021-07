Slovenski poker v evropsko akcijo

Premagljiv tekmec

Mariborčani so po preobratu premagali Celje. FOTO: Voranc Vogel

Zanemarili taktično kulturo

Dejan Djuranović napoveduje igro na zmago. FOTO: Jure Eržen

Ko je Maribor pravi, je vse mogoče

Savo Milošević bo prvič vodil Olimpijo. FOTO: Andrew Yates/ Reuters

Štart tudi za Olimpijo

Slovenske nogometne klube v evropskih tekmovanjih ta teden čakajo naloge v 2. krogu kvalifikacij. Mura bo v sredo ob 20.00 v kvalifikacijah za ligo prvakov doma igrala proti Ludogorcu, v konferenčni ligi pa kvalifikacijski boji čakajo Domžale, ki bodo v torek ob 17.55 gostile Honko Espoo, Olimpijo in Maribor. Slednja bosta igrala v četrtek.Prvi bodo ta teden na evropsko sceno stopili Domžalčani. Potem ko so v 1. krogu kvalifikacij konferenčne lige izločili luksemburški Swift Hesperange s skupnim izidom 2:1, jih zdaj čaka finski predstavnik. Za primerjavo - po Transfermarktu so Domžale vredne šest milijonov evrov, Honka pa 2,58 milijona. Slednja je v 1. krogu izločila Runavik.»Pričakovanja so jasna. Želja je, da se prek Fincev uvrstimo v 3. krog. Tekmeca smo analizirali, je premagljiv, igrišče pa bo pokazalo razmerje moči. Verjamem, da smo dobro pripravljeni, da bomo iz tekme v tekmo rasli. Fantje kažejo vnemo, upam, da bomo dosegli rezultat, ki si ga želimo,« je dejal trener Domžal. Domžale bodo v primeru uspeha v 3. krogu igrale proti islandskemu Hafnarfjördurju ali norveškemu Rosenborgu.V sredo bo lov na 3. krog kvalifikacij lige prvakov začela Mura. Slovenski državni prvak je konec tedna v domačem prvenstvu izgubil proti Taboru z 0:3, toda predvsem na povratni tekmi 1. predkroga s Škendijo so izbrancipokazali, da bodo tudi proti Ludgorcu poskušali drago prodati svojo kožo.Sobočani so Škendijo izločili z zmago z 1:0 v gosteh in s 5:0 doma. Toda tokrat Muro, ki ima na Transfermakrtu vrednost 7,61 milijona evrov, čaka uglednejši tekmec iz Bolgarije, ki ima petkrat vrednejšo ekipo (39,2 milijona). Njegov najvrednejši igralec je kapetan in bočni branilec. Bolgari so v 1. krogu izločili beloruski Šahtjor Soligorsk s skupnim izidom 2:0.»Najbolj pomembno je, da vsak pri sebi razčistimo zadeve. Na tekmi s Taborom smo zanemarili taktično kulturo, kar nas je krasilo v prejšnji sezoni,« je po porazu s Taborom povedal Šimundža in hkrati opozoril, na kaj bo treba paziti proti naslednjemu tekmecu.Če se bo Mura prebila čez Ludogorec, jo v 3. krogu čaka ali Olympiacos ali Neftci. Če pa bo Sobočanom spodletelo, jo nato čaka nastop v 3. krogu evropske lige, in sicer proti poražencu dvoboja med Ferencvarosem in Žalgirisom.V četrtek pa prva obračuna v 2. krogu konferenčne lige čakata Maribor in Olimpijo. Štajerci so že igrali, in sicer so v 1. krogu izločili armenski Urartu s skupnim izidom 2:0, zdaj pa jih čaka precej močnejši Hammarby s Švedske. Maribor ima vrednost 9,41 milijona, Hammarby pa 16,48 milijona. Tekma na Švedskem se bo začela ob 18.45.»Naslednji izpit bo neprimerno zahtevnejši, Hammarby je v tekmovalnem ritmu, ampak verjamem, da ob temeljiti pripravi in pravem obrazu ni nepremagljiv. Ko je Maribor pravi in se temeljito pripravi, je vedno vse mogoče,« je o dvoboju s švedskim tekmecem za spletno stran Maribora povedal športni direktorTri četrt ure prej se bo v Ljubljani začel dvoboj 2. kroga med Olimpijo in malteško Birkirkaro. Ljubljančani kot pokalni prvaki so bili v 1. krogu prosti, zasedbopa tako čaka sploh prvi uradni obračun sezone, potem ko je bil prestavljen uvodni dvoboj v domačem prvenstvu z Domžalami.»Strokovni štab je opravil analizo nasprotnika, tako da bomo o Birkirkari vedeli vse, kar se da. V srečanje moramo stopiti maksimalno, saj vemo, kaj ta tekma in napredovanje pomeni za klub,« je za klubsko spletno stran povedal povratnik v ljubljanski kolektivOlimpija bo v primeru napredovanja igrala proti makedonskemu Škupiju ali portugalski Santa Clari, morebitna tekmeca Maribora v 3. krogu pa sta srbski Čukarički ali azerbajdžanski Sumgait.