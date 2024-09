Sloviti Nemec se je raznežil ob ljubezenski čestitki mlade manekenke

Eden od najboljših nemških nogometašev v zgodovini Michael Ballack je pred tremi dnevi slavil 48. rojstni. Preko družbenega omrežja Instagram je prejel čestitko 25-letne srčne izbranke Sophie Schneiderhan, sicer manekenke in uspešne poslovne ženske ter diplomantka poslovne šole Westminster. Fotografija zaljubljenega para je postala zanimiva zato, ker Ballack svojega ljubezenskega življenja ne rad izpostavlja v javnosti. Tokrat je vrnil čestitko svoji družici in potrdil zvezo z eno od najlepših žensk med izbrankami nogometašev in navijačic, kot so pred letošnjim evropskim prvenstvom pisali rumeni časniki.

Michaela, ki je zdaj en od komentarjev na najbolj razširjeni športni platformi DAZN, in Sophie je združila nogometaševa tragedija. Pred tremi leti se je na nogometaševem posestvu na Portugalskem smrtno ponesrečil – zmečkal ga je štirikolesnik – njegov sin Emilio, takrat Sophijin srčni izbranec. Nekdanji kapetan Nemčije je težko prebolel izgubo sina, pomoč je iskal tudi pri psihologih. Tudi Sophie ni skrivala žalosti. Zaljubljenca sta par že dve leti.

Ballack ima iz zakona s Simone Ballack, s katero se je razšel leta 2012, še dva otroka, 19-letno Jordi in 23-letnega Louisa.