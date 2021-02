Rezervist Mlakar v štirih minutah odločil tekmo v Sežani

Trije goli v nadaljevanju

Prva liga Telekom Slovenije, 23. krog:

Standings provided by SofaScore LiveScore

Maribor je po trenerski menjavi v prvi tekmi 23. kola 1. SNL s 4:0 zmagal pri Taboru in vsaj začasno zavzel vrh lestvice. V prvem polčasu je edini gol dosegel(18.), v nadaljevanju je v treh minutah dvakrat v polno zadel rezervist(59., 62.), piko na i je postavil(75.).Maribor je nazadnje izgubil doma proti Celju, pozno sinoči pa je iz Ljudskega vrta prišla novica o slovesu trenerjain športnega direktorja. Prvega je zamenjal, drugega. Šok terapija je bila uspešna, vijoličasti so zanesljivo zmagali v Sežani, kjer so sicer prvi zapretili domači, ko je v tretji minuti z leve strani sprožil, a precej mimo vratVijoličasti so nato prevzeli pobudo, najbolj nevaren pa je bil v tem obdobju. Mariborčani so v 18. minuti srečno povedli, potem ko jenespametno dovolil Bajdetu, da sprejme podajo Repasa. Bajde je iz neugodnega položaja prišel do strela, slabo pa je posredoval še vratar, saj mu je žoga spolzela pod telesom.V drugem delu je Maribor hitro odločil tekmo. V 59. minuti je neodločnost Taborove obrambe kaznoval Mlakar. Ta je v igro namesto Tavaresa vstopil le minuto prej in nato z natančno odmerjenim strelom v spodnji levi kot Koprivca povišal vodstvo gostov. Ob koncu 62. minute so vijoličasti prišli še do tretjega zadetka. V kazenskem prostoru je po dolgi podaji žogo sprejel Mlakar in po štirih minutah na igrišču s spretnim poskusom zabil še svoj drugi gol. Koprivec je moral nato še četrtič pobrati žogo iz mreže, potem ko je po prekrasnem strelu v 75. minuti zadel Repas.CB24 Tabor Sežana : Maribor 0:4 (0:1)15.30 Olimpija - Domžale17.30 Celje - Bravo15.00 Gorica - Aluminij17.15 Koper - Mura