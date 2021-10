Solskjaer živi nevarno: igralce poziva, da naj se pogledajo v ogledalo

Po neuspešnem gostovanju pri Leicester Cityju je Ole Gunnar Solskjaer svoje varovance pozval, da naj se »pogledajo v ogledalo«. Medenih tednov za Solskjaerja je po prihodu Cristiana Ronalda odločno konec: United je dobil le eno od zadnjih petih tekem, proti Leicestru pa je spet razočaral. Rane rdečih vragov lahko sredi prihajajočega tedna posoli še Josip Iličić z Atalanto v ligi prvakov, nov neuspeh bi morda že usodno vplival na odločitev vodilnih mož kluba.

»Potrebujemo boljše predstave, moramo biti boljši, vsi,« je na novinarski konferenci po tekmi dejal Solskjaer. »Vsaka tekma v premier league in ligi prvakov – to so vse velike tekme. Leicester je ravno tako velika tekma kot tekma z Atalanto. Moramo se pobrati in zagotoviti, da se pred naslednjim prihodom v slačilnico pogledamo v ogledalo. Takšen je nogomet, moraš se odzvati na spodrsljaje.«

Odgovornost za Maguireja prevzel na lastna pleča

Navijači Uniteda so sicer proslavljali povratek Marcusa Rashforda in zadetka Masona Greenwooda, toda videli porazno predstavo zadnje vrste, ki je prek kapetana Harryja Maguireja omogočila izenačujoči zadetek Yourija Tielemansa v prvem polčasu in nato klonila še po dveh predložkih s prostih strelov. Po tem, ko je Greenwood v zaključku drugega polčasa izenačil na 2:2, so gostje izenačujoči gol prejeli takoj po izvajanju udarca s sredine igrišča, ko je akcijo po podaji s strani mojstrsko zaključil Jamie Vardy. Tudi izvrstni David de Gea, ki je vsaj nekajkrat rešil rdeče, ni mogel ustaviti Angleževega strela v zgornji kot vrat.

Maguire se je sicer vrnil po treh tednih premora zaradi poškodbe mečne mišice, Solskjaer pa se je po tekmi branil, da je bil angleški branilec povsem nared.

»Moja odločitev je bila, da Harry igra. Res je trdo delal na rehabilitaciji in deloval je pripravljen. Po treningu ni čutil nobenih posledic. Je velik, ogromen igralec za nas, kapetan, vodja. Nazaj si ga želimo čim prej in na našo igro je imel velik vpliv. Nismo se branili dovolj dobro, razočarani pa smo nad načinom, na katerega smo prejeli vse gole,« je še dejal Solskjaer.