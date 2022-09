Soprogo Ano spoznal v Beogradu, kjer je bil šampion

V nadaljevanju preberite:

Pred reprezentančnim odmorom so Sobočani prejeli še drugo ligaško zaušnico vodilnih zeleno-belih, toda že jutri jih v prvi tekmi 11. kola 1. SNL pri Domžalčanih čaka nov velik izziv in morda tudi tekma za prve kadrovske rokade. Eden najbolj izkušenih članov Murinega neuglašenega orkestra Gregor Balažic pred gostovanjem v Ljubljanski kotlini še ni za ustvarjanje panike, a se zaveda, da jim ne gre po načrtih.

»To je le nogomet, enkrat si gor, drugič dol. Moja ocena je, da je Mura le v nekoliko slabšem ritmu, ki ga lahko z eno tekmo obrne, in se začne vzpenjati na lestvici. Ne, tekma proti Domžalam ni usodna oziroma ne vidim je kot takšne. Za nas je vsaka tekma pomembna in na vsaki moramo dati vse od sebe in upati na najboljše. Bo pa zahtevna, ker so Domžalčani tipično Rožmanova ekipa (trener Simon, op. p.), torej agresivna in mlada,« se je nekdaj občasni reprezentant izognil pozivom k »tekmi za vse ali nič«. Še manj k pozivom, da je sobotnih 90 minut ključnih za trenerja Damirja Čontalo, s katerim sta januarja skupaj začela ustvarjati poglavje po Anteju Šimundži.