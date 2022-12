Adidas dela s polno paro, a še premalo

Ne iščite več. Ni ga na voljo. Argentinski dres s št. 10 Lionela Messija je razprodan od Dubaja do Bueno Airesa, Madrida, Tokia ...Na voljo ni niti otroška različica ali ženska. Svetovno prvenstvo in uvrstitev Argentine v finale sta sprožila evforijo po vsem svetu in prodajo dresa, ki je bil že pred nogometnim mundialom eden od najbolj iskanih in prodajanih. Argentina je tudi sicer ena od reprezentanc z najvišjo vrednostjo pri slavnem nemškem proizvajalcu športne opreme in nobena od drugih nima podobnega statusa. Pri Adidasu so se znašli v težavah, ker je tudi Nogometna zveza Argentina (AFA) zasuta s povpraševanjem o Messijevem dresu, hkrati pa so se pojavili ponaredki.

"Ničesar ne moremo storiti. Tudi v našem interesu je, da prodamo več. To je stvar Adidasa, v državi so težave povezane z administrativnimi ovirami pri uvozu in pomanjkanju delovne sile. Vse skupaj otežuje še visoka stopnja jeze javnosti," so zapisali pri AFA.

Pri Adidasu odgovarjajo, da delajo vse, kar je v njihovi moči. Da so vedeli, da bo veliko povpraševanja, a ne tako velikega. Pri opremljevalcu opreme so pripravljajo za takojšnjo proizvodnjo posebnih dresov v primeru argentinske in Messijeve zmage.