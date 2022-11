Alphonso Davies od begunskega taborišča do SP

Posebno zgodbo je v življenju spisal kanadski nogometni reprezentant in nogometaš Bayerna Alphonso Davies. V življenju je prehodil trnovo pot iz begunskega taborišča pa vse do SP v Katarju. Davies se je rodil v begunskem taborišču v Gani in se nato v Kanadi posvetil nogometu. Pri tem je zanimivo, da za osnovni nacionalni šport v Kanadi še vedno velja hokej na ledu, a Davies se je tako kot številni mladi raje odločil za nogomet. Nogomet je po številu registriranih igralcev tudi že davno prehitel hokej. V državi je skoraj milijon registriranih nogometašev, hokejistov pa 606.000.

Davies je četrti od šestih otrok v družini. Starša Debeah in Victoria Davies sta doma iz Monrovie, glavnega mesta Liberije, ki sta ga med drugo državljansko vojno zapustila skupaj z več kot 450.000 ljudmi. »To so bili težki časi. Poslušal sem vse te zgodbe in želel ustvariti boljše pogoje za družino,« se zatočišča v Gani, kjer si je delil usodo z 12.000 begunci, spominja nogometaš. Leta 2005 se je ponudila priložnost za odhod v Kanado. Nastanili so se v Edmontonu, leta 2017 pa je Davies prejel tudi kanadsko državljanstvo. Še isti dan je zaigral na reprezentančni tekmi proti Curaçau.

»Mulec, rojen v begunskem taborišču, ki mu ne bi smelo uspeti. A vseeno gremo na svetovno prvenstvo. Na pustite nikomur, da vam reče, da so vaše sanje nerealne. Sanjajte naprej,« je letos vsem navijačem sporočil nogometaš. Z nogometno igro se je Davies seznanil v Edmontonu, pri 14 letih pa nato zaigral za Whitecaps FC Residency. S 16 leti je postal najmlajši nogometaš, ki je zaigral v severnoameriški ligi MLS, po dveh letih pa se je preselil k nemškemu velikanu Bayernu. V svojo zbirko rekordov lahko doda tudi dejstvo, da je leta 2017 postal najmlajši nogometaš, ki je oblekel dres kanadske reprezentance A, zdaj pa je nosilec igre v izbrani vrsti.