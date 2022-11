Argentina nad Mehiko z vsemi razpoložljivimi topovi

V nadaljevanju preberite:

Za zgodnje slovo od Katarja 2022 kandidirata klasični evropski gigant Nemčija in južnoameriška nogometna velesila Argentina. Bomo videli, kako se bo Nemčija lotila Španije. Številni so menili, da bi lahko Thomas Müller (10 golov) splezal po lestvici najboljših strelcev mundiala – ogrožena naj bi bila tudi njegov rojak Miroslav Klose (16) in Ronaldo (15) –, toda zgodilo se je obratno, Müller se je zaletel v japonski zid. Morebiten poraz s Španijo bi bil lahko za »elf« že usoden.

Rojaki Lionela Messija v 46-milijonski državi so prepričani o mehiškem skalpu, to jih verjame kar 74 odstotkov bralcev športnega dnevnika Ole (N = 57.500). Podobno velja za strokovni štab in nogometaše, toda ti bodo morali vendarle na igrišču upravičiti dejstvo, da veljajo na trgu 650 milijonov evrov, Mehičani »le« 176.