Argentinci slavili, kot da bi že postali prvaki, Aimar komaj preživel tekmo

Ko je Enzo Fernandez v 87. minuti potrdil zmago Argentine nad Mehiko v 2. kolu skupinskega dela svetovnega prvenstva, je kamera pokazala klop argentinske reprezentance, na kateri je bil selektor Lionel Scaloni na robu solz, njegov pomočnik Pablo Aimar pa skoraj na robu živčnega zloma.

Da, tako velik pritisk vlada v Argentini, ki je bila po uvodnem porazu s Savdsko Arabijo (1:2) že na pragu ekspresnega slovesa od bojev za vozovnice osmine finala, toda zadetka kapetana Lionela Messija v 64. in rezervista Fernandeza v 87. minuti sta razveselila armado navijačev ter vsaj začasno s pleč nogometašev in strokovnega štaba odvrgla vsaj del bremena.

Pablo Aimar, nekdanji vezist reprezentance, ki ga Messi prišteva med svoje vzornike, je na klopi deloval povsem iz sebe:

»Morali bi imeti nekaj več zdrave pameti. Gre za nogometno tekmo. Teh občutkov, da je v igri še kaj več kot nogometna tekma, ne delim. To moramo popraviti, saj nas pred vsako odločilno tekmo prevzema občutek utapljanja. Ljudi je težko prepričati, da bo jutri vedno vzšlo sonce,« je po tekmi dejal Scaloni.

Messi: Z mojim gležnjem vse v najlepšem redu

»Čutimo veselje, tekme je konec in to je to. Jutri moramo že začeti s pripravami na naslednjo tekmo, saj veselje traja zelo malo časa. Moramo ohraniti ravnovesje v zmagah in porazih. Vedeli smo, da bo tekma zelo težka, saj se nam je Mehika po robu postavila s sistemom, ki se je razlikoval od običajnega. Nihče ni bil boljši, v drugem polčasu pa smo spremenili reči s prihodom Guida Rodrigueza, ki je igral med srednjima branilcema, tako smo dobili nekaj dvobojev, desetica pa je odločila tekmo, kot mu to rado uspe. To je skupina, ki ga podpira, ki se zaveda njegove pomembnosti in to je ganljivo v vseh pogledih,« je dodal Scaloni in si zaželel, da bi Messi lahko užival v prvenstvu, saj so lahko v njegovi igri sinoči uživali tudi Mehičani.

V slačilnici se Scaloni, Messi in druščina sicer niso držali nazaj in glasno proslavili zmago s pesmijo, ki govori o želji po osvojitvi tretjega naslova svetovnih prvakov. Pred sredino odločilno tekmo s Poljsko, ki ji ne glede na razplet drugega dvoboja med Savdsko Arabijo in Mehiko odgovarja tudi neodločen izid, se je Messi še na zelenici ozrl na uspešno predstavo in trdo tekmo z Mehiko, katere bunker je uspel prebiti z izvrstnim strelom z okoli 20 metrov.

Veselje Argentincev v slačilnici:

»Vedeli smo, da danes moramo zmagati in tako začeti 'novo' prvenstvo. Vedeli smo, kaj nam je storiti. Ne smemo spustiti garda in zdaj nas čakajo zgolj še finala,« je povedal član Paris Saint-Germaina, ki z Argentino na tem prvenstvu prvič igra v vlogi južnoameriškega prvaka, dosegel pa je tudi edini argentinski gol v uvodnem kolu proti Savdski Arabiji.

»Vedeli smo, da se bodo naši navijači odzvali, mislim pa, da jih nismo pustili na cedilu. Poškodba? Ne vem, zakaj je bilo okoli tega prelitega toliko črnila. Vsi so govorili o mojem gležnju, s katerim pa ni bilo nič narobe. Je pa res, da sem (na tekmi s Savdsko Arabijo) nerodno stopil. Ves teden sem govoril, da ni nič narobe, nato pa sem si ga v zadnjem napadu zvil. A vse je v redu. Ves čas sem lahko brez težav treniral in ves čas po klasičnem programu,« je dodal Messi, ki je dan po drugi obletnici smrti legendarnega Diega Maradone ujel nekdanjega svetovnega prvaka po številu golov in nastopov na mundialih.

Petintridesetletni virtuoz je seveda že prvi strelec v zgodovini reprezentance, sedemkrat je osvojil tudi zlato žogo.