Argentinski navijači so se ga lotili tudi v New Yorku

Čeprav je dosegel kar tri gole v rednem delu tekme in podaljšku, nato pa je izkoristil še prvo francosko enajstmetrovko v »loteriji«, ki je odločala o končnem zmagovalcu, je Kylianu Mbappeju po porazu z Argentino v finalu svetovnega prvenstva neizbežno pripadel naziv tragičnega junaka mundiala. Mbappe je bil vse od dramatičnega razpleta SP tarča zbadljivk iz Argentine, pod nekatere najbolj primitivne se je podpisal celo vratar svetovnih prvakov in član Aston Ville Emiliano Martinez, tudi v novem letu pa je spomin na decembrske dogodke iz Katarja še zelo svež. To je Mbappe na lastni koži spoznal v Brooklynu, kjer si je ogledal tekmo lige NBA med domačo ekipo Nets in San Antonio Spurs, izpod stropa dvorane pa ga je skupina argentinskih navijačev pričakala s pesmijo Muchachos, neuradno himno reprezentance med lanskim mundialom.

Mbappeja so sicer v New Yorku pričakali kot veliko zvezdo, spoznal je ekipo, na velikem semaforju pa so predvajali njegove zadetke. Dužbo mu je v ZDA delal tudi maroški branilec in njegov soigralec pri Paris Saint-Germainu, Achraf Hakimi. Na vprašanje, kdo sodi v njegovo najljubšo peterico NBA-igralcev, je po LeBronu Jamesu, Kevinu Durantu in Giannisu Antetokounmpu omenil Luko Dončića, kot petega pa Jaysona Tatuma.

Pesem Muchachos je spremljala vse tekme argentinske reprezentance, govori pa o želji po tretjem naslovu svetovnega prvaka, pokojnemu Diegu Maradoni ...