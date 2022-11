Cristiano Ronaldo s solzami v očeh: Angel je odšel v nebesa

Posamezni deli intervjuja Cristiana Ronalda za TalkTV, ki prihajajo v javnost pred popolno objavo, razburjajo kot malo kaj. V središču je Portugalčev odkriti obračun z Manchester Unitedom, trenerjem Erikom Ten Hagom, tudi soigralcem je namenil nekaj pikrih, a slavni 37-letni nogometaš je pokazal tudi svojo mehkejšo in čustveno osebnost. Ko je govoril o tragičnem dogodku, ko sta s srčno izbranko Georgina Rodriguez aprila izgubila sina po porodu, so ga oblile solze. Dvojčica Bella Esmeralda se je rodila zdrava.

»To je verjetno najtežji trenutek v življenju, odkar mi je umrl oče. Ko pričakuješ rojstvo otroka, upaš, da bo vse normalno. Ampak ko se zgodi nekaj takšnega, je težko,« je razkril. V kapelici v svojem domu ima shranjen pepel sina in očeta.

»Stalno se pogovarjam z njima, ob meni sta. To mi je pomagalo pri tem, da sem boljši človek, boljši oče. Na to sem ponosen, na sporočila, ki jih dobivam od sina,« je povedal in dodal: »Otroci so me vprašali, kje je drugi dojenček, kje je drugi dojenček? Po tednu dni sem jim rekel, da je Angel odšel v nebesa.«

Ronaldo je oče petih otrok, dveh sinov in treh hčera, od tega ima tri otroke z nadomestnimi materami.