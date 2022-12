Cristiano Ronaldo ne ruši, temveč gradi edistveno zapuščino

Portugalska nogometna zveza (FPF) je zanikala, da je kapetan članske reprezentance Cristiano Ronaldo grozil z odhodom s svetovnega prvenstva v Katarju po tem, ko je tekmo osmine finala s Švico začel le na klopi za rezervne igralce, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sedemintridesetletni napadalec je v torek proti Švici v osmini finala začel med rezervnimi igralci. Namesto njega je v prvi enajsterici začel mladi Goncalo Ramos, ki je ob zmagi s 6:1 dosegel tri gole.

Ronaldo je v igro vstopil v drugem polčasu, toda portugalski časnik Record je poročal, da je zvezdnik pred tem v pogovoru s selektorjem Fernandom Santosom grozil z odhodom z mundiala.

»Kapetan selecaa Cristiano Ronaldo ni niti v enem trenutku grozil z odhodom,« so zapisali pri FPF in dodali, da Ronaldo vsak dan gradi edinstveno zapuščino s pomočjo članski reprezentanci in državi. »To je treba spoštovati,« so poudarili pri zvezi.

Ta je pojasnila, da je bil Ronaldov nastop proti Švici dodaten prikaz njegove zavezanosti k cilju.

Ronaldo ima največ nastopov in zadetkov v zgodovini portugalske reprezentance. V soboto se bo skupaj s soigralci v četrtfinalu SP meril z Marokom. Petkratni dobitnik zlate žoge v sredo po tekmi s Švico ni vadil s preostalimi rezervnimi igralci, ampak se je namesto tega pridružil prvi enajsterici v telovadnici.