Danska potrdila, da Infantino ne bo dobil njene podpore

Vodstvo Danske nogometne zveze (DBU) je zavrnilo navedbe nekaterih medijev, da bo Danska izstopila iz Svetovne nogometne zveze (Fife) zaradi nestrinjanja s politiko, ki jo vodi Fifa do nošnje kapetanskih trakov mavrične barve pod vodstvom predsednika Giannija Infantina.

»Nekateri so narobe razumeli, na novinarski konferenci nisem rekel, da bo DBZ izstopila iz Fife. Drži, da smo kritični do Fife in naslednje leto ne bomo podprli Giannija Infantina. Kot vem, ima 207 pisem podpore od 211 članic. Našega nima in ga ne bo prejel,« je zatrdil predsednik DBU Jesper Møller.

Nekaj moramo narediti, da povrnemo zaupanje v Fifo

»Drži tudi, da že od avgusta razmišljamo, da bi zapustili Fifo, toda tega ne bomo naredili na lastno pest. O vseh nadaljnjih korakih se bomo najprej uskladili z našimi partnerji iz nordijskih držav,« je dodal Møller. »Nekaj moramo narediti, da povrnemo zaupanje v Fifo. Dobro moramo oceniti, kaj se je zgodilo in skupaj z nordijskimi kolegi sprejeti strategijo.«