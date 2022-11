Ekvador po osmino finala, slovo gostiteljev ter spopad ZDA in Irana

Današnji dan na svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju prinaša začetek zadnjega, tretjega kola v predtekmovalnih skupinah. V skupini A bosta ob 16. uri tekmi Ekvador – Senegal in Nizozemska – Katar, v skupini B pa ob 20. uri še težko pričakovani tekmi Iran – ZDA in Wales – Anglija.

Spet bo aktiven slovenski sodnik Slavko Vinčič. Fifa mu je zaupala deljenje pravice na otoškem derbiju Anglije in Walesa. Mariborčan je na prvenstvu že sodil tekmo med Argentino in Savdsko Arabijo. Mariborčanu bosta na tekmi pomagala tudi Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, četrta sodnica bo Japonka Yoshimi Yamashita, v video sobi pa bosta glavna video sodnika Nemec Marco Fritz in njegov pomočnik Paolo Valeri iz Rima.