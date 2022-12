Erdogan prepričan: Ronaldo je žrtev političnih sankcij in ljubosumja

Cristiano Ronaldo sodi med najboljše nogometaše vseh časov, razumljivo je bilo, da je njegova zgodba okrog svetovnega prvenstva v Katarju pritegnila pozornost celotne nogometne družine in tudi drugih. Portugalec je preživljal prav kalvarijo predvsem v izločilni tekmi z Marokom, ko ga je selektor Fernando Santos posadil na klop za rezerve, Portugalci pa so nato potegnili kratko.

»Ronaldu so to storili iz ljubosumja«

To je vznemirilo celo turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki je znan ljubitelj nogometa. Erdogan je namreč prepričan, da je Santos odmeril Ronaldu premajhno minutažo in da bi bilo za Portugalsko gotovo bolje, če bi sloviti nogometaš začel tekmo z Marokom kljub dejstvu, da je Goncalo Ramos na prejšnji tekmi zabil tri gole in je zato dobil prednost pred veteranskim asom.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan po prihodu na letališče pred finalno tekmo mundiala med Argentino in Francijo. FOTO: Reuters

»Ronaldu so to storili iz ljubosumja. Na žalost so mu uvedli nekakšne politične sankcije. Toda v primeru, da igralca kova Ronaldo pošljete v igro sredi drugega polčasa, za petnajst minut ali pol ure, mu s tem le odvzamete energijo in psihološko moč. Po mojih informacijah bo zdaj Ronaldo odšel v Savdsko Arabijo, prihodnost nogometa pa bo postal Kylian Mbappe,« je prepričan Erdogan, ki je – mimogrede – v domovini črtal dosežke turške legende Hakana Sükürja, ker je slednji tedaj podprl opozicijo.