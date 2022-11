Francija doživela nov šok v Katarju

Francoski nogometni zvezdnik Karim Benzema se je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na današnjem treningu poškodoval. Po poročanju francoskih medijev, med njimi tudi L'Equipa, bo prejemnik zlate žoge za najboljšega nogometaša sezone izpustil uvodno tekmo svetovnega prvenstva proti Avstraliji, nadaljnji nastopi pa so pod velikim vprašajem.

Po pisanju AFP in L'Equipa je zvezdniški napadalec Reala začutil ostro bolečino v stegenski mišici, nakar je zapustil trening. Zdravniška služba bo opravila tudi dodatne preiskave, po katerih bo jasno, za kako hudo poškodbo gre pri 34-letniku.

Benzema se je šele danes priključil reprezentančnim kolegom

Benzema se je šele danes priključil reprezentančnim kolegom na treningu s polno obremenitvijo. Pred tem od začetka zbora v ponedeljek ni treniral, v zadnjem mesecu in pol pa je imel veliko težav s stegensko mišico, dodaja AFP. Za Real je na zadnjih šestih tekmah odigral vsega pol ure, v zadnjih tednih pa je vse napore vložil v nastop na SP v Katarju, ki se bo začelo v nedeljo.

Karim Benzema naj bi začutil bolečino v stegenski mišici. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Francoska reprezentanca bo prvi obračun odigrala v torek, ko ji bo nasproti stala avstralska zasedba, morebitne zamenjave pa lahko selektor Didier Deschamps vpokliče do ponedeljka.

Deschamps je sicer še pred zborom reprezentance za SP ostal brez vezistov Paula Pogbaja in N'Goloja Kanteja, branilca Presnela Kimpembeja ter vratarja Mika Maignana. V zadnjih dneh pa je zaradi poškodbe odpadel še napadalec Christopher Nkunku. Slednjega je v kadru zamenjal član Eintrachta iz Frankfurta Randal Kolo Muani. V skupini D sta poleg Francije in Avstralije še Danska in Tunizija.