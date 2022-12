Gianni Infantino je navdušen

Prvi mož svetovnega nogometa Gianni Infantino se je z raztegnjenim nasmeškom javil po tekmah osmine finala. Ocenil je dosedanji del mundiala.

»Pravzaprav sem videl vse tekme in zelo jasno je, da je bil to najboljši skupinski del svetovnega prvenstva. Tekme so bile odlične, kakovostne in na sijajnih štadionih. Ampak to smo že vedeli. Zraven pa je bila množica navijačev, v povprečju 51.000 na tekmo,« je povedal Švica in nadaljeval: »Več kot dve milijardi gledalcev po vsem svetu, poltretji milijon ljudi na ulicah Dohe in nekaj stotisoč vsak dan na štadionih. Vsi so skupaj, skupaj navijajo, spodbujajo svoje reprezentance. Vzdušje je fantastično, veliko je golov, presenečenja,« ni skrival navdušenja 52-letni pravnik iz Briga.

Razlogov za zadovoljstvo ima več kot preveč. Športnega so dopolnile reprezentance, saj se je prvič v zgodovini mundialov zgodilo, da so bile v osmini finala zastopane vse celine.

»Ni več majhnih in velikih. Raven je zelo izenačena in vse celine so bile v izločilnih tekmah. To kaže, da nogomet resnično postaja globalen. Prepričan sem, da bomo dosegli pet milijard ljudi po vsem svetu. Tudi obisk na štadionih je ogromen, polni so skoraj vsako tekmo,« je žarel Infantino.