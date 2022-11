Kaj bi dali Slovenci za »napore«, ki čakajo udeležence mundiala

V nadaljevanju preberite:

Napočil je čas za Katar 2022, najdražje, najbolj posebno in morda najbolj kontroverzno svetovno prvenstvo v nogometu v 92-letni zgodovini mundiala. Letošnji športni vrhunec bo ustavil čas tudi pri nas, četudi slovenska reprezentanca v kvalifikacijah ni bila uspešna in je v svoji skupini zaostala za Hrvaško, Rusijo in Slovaško.

Med ekipe, ki lahko »presenetijo«, lahko uvrstimo prav vse evropske in južnoameriške reprezentance, morda se pripravljajo za največji podvig v izbranih vrstah, kakršne so Danska, Belgija in Urugvaj. Kaj nam lahko ponudi Katar 2022?