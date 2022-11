Kane, Foden in Sterling na spisku Anglije

Seznam igralcev za bližnje nogometno prvenstvo v Katarju (20. novembra do 18. decembra) je objavil tudi angleški selektor Gareth Southgate in po pričakovanjih so na njem tudi napadalci Harry Kane, Phil Foden in Raheem Sterling. Med ključne nogometaše pa sodi tudi branilec John Stones. Na spisku evropskih podprvakov je med 26 nogometaši tudi 19-letni zvezdnik Borussie Dortmunda Jude Bellingham.

»Želeli smo si dobro uravnoteženo ekipo in vpoklicati je bilo treba tudi nekatere, ki trenutno niso v 100-odstotni formi. A mislim, da nam je vsa mesta uspelo zelo dobro pokriti,« je ob imenovanju ekipe povedal Southgate, čigar ekipa je nazadnje igrala po sistemu 3-4-2-1, ključno vlogo v napadu pa je igral že omenjeni Kane. Med nekaj slabše pripravljene nogometaše sodijo Kyle Walker in Kalvin Phillips ter kapetan Manchester Uniteda Harry Maguire, ki pa naj bi pomagal predvsem z izkušnjami.

V ekipo se prvič po treh letih vrača tudi James Maddison, ki je v ligi prepričal z dobrimi predstavami za Leicester City. Manjše presenečenje je tudi poziv Conorju Gallagherju. Že vnaprej pa je bilo jasno, da zaradi poškodb v ekipi ne bo Reeca Jamesa in Bena Chilwella.

Grealish gre v Katar

Med vratarji se je Southgate odločil, da so trenutno najboljši Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle) in Aaron Ramsdale (Arsenal), pomagali pa jim bodo branilci Harry Maguire, Luke Shaw (oba Manchester United), Eric Dier (Tottenham), John Stones, Kyle Walker (oba Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Conor Coady (Everton), Ben White (Arsenal) in Trent Alexander-Arnold (Liverpool).

V zvezni vrsti bodo priložnost dobili Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Mason Mount, Conor Gallagher (oba Chelsea), Declan Rice (West Ham), Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Manchester City), v napadu pa James Maddison (Leicester), Phil Foden, Jack Grealish (oba Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson (Newcastle) in Marcus Rashford (Manchester United). Anglija bo v predtekmovalni skupini B igrala proti Iranu, ZDA in Walesu.