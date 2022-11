Katar in Ekvador odštevata zadnje ure do začetka spektakla v Dohi

Nogometni reprezentanci gostitelja Katarja in Ekvadorja bosta danes ob 17. uri po slovenskem času v Al Koru začeli 22. svetovno prvenstvo. Naslov na turnirju, ki bo šel v zgodovino kot najdražji doslej in eden bolj kontroverznih, brani Francija, ki je pred dobrimi štirimi leti v Rusiji v finalu premagala Hrvaško.

Na turnirju, ki je bil veliko pred začetkom pod udarom kritik zaradi domnevnem korupcije ter kršenja človekovih pravic, še zadnjič nastopa 32 reprezentanc, čez štiri leta bo v ZDA, Mehiki in Kanadi tekmovalo 48 ekip. Iz osmih skupin se bosta po dve najboljši prebili v izločilne boje. Finale bo 18. decembra v Lusailu. Uvodno tekmo bo sodil Italijan Daniele Orsato, sicer pa bo med 36 glavnimi sodniki tudi slovenski mož v črnem Slavko Vinčić, med 69 pomočniki pa še Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič.

Najvišje kotirajo tradicionalne velesile

Na stavnicah in med poznavalci prevladuje mnenje, da je napočil čas za južnoameriško slavje, prvo po letu 2002, ko se je veselila Brazilija. Prav ta je tudi glavna favoritinja na stavnicah z Neymarjem na čelu. V ožjem krogu pa so še Argentina z Lionelom Messijem, Anglija in Francija, vendar je bilo v zadnjem času kar nekaj namigovanj o nesoglasjih v francoski ekipi, kar bi lahko vplivalo na njen izplen.

Velik izplen pričakuje Svetovna nogometna zveza, ki napoveduje najboljše prvenstvo doslej in tudi najbolj gledano. Predsednik Fife Gianni Infantino je napovedal, da si bo obračune na SP 2022 skupno ogledalo rekordnih pet milijard ljudi.