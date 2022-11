Kontroverzni Zambijec se je delal norca iz Kanadčanov

Belgijci so v prvi tekmi na svetovnem prvenstvu v nogometu premagali Kanado, ne da bi še sami vedeli, kako. Dvoboj nenavadnih dogodkov je zaznamoval sodnik iz Zambije Janny Sikazwe. Kanadčani in številni nogometni navijači ter strokovnjaki so bili po dvoboju ogorčeni, sodnik je Kanadčane oškodoval za dve enajstmetrovki.

A kdo je Sikazwe, 43-letni Zambijec? Milo rečeno je najmanj kontroverzen mož, ki je pred desetimi meseci na afriškem prvenstvu zaslovel, kot malokdo. Dvoboj med Tunizijo in Malijem je najprej končal v 85. minuti, zavrnil pregled VAR za rdeči karton, potem pa tekmo nadaljeval, a zadnji njegov žvižg za konec tekme je bil znova prehiter in 20 sekund pred iztekom 90 minut. Po tekmi je v spremstvu varnostnikov zapustil igrišče.

Sikazwe ima za seboj še en greh. Pred štirimi leti ga je Afriška nogometna zveza CAF suspendirala zaradi suma korupcije, potem ko je vodil tekmo afriške lige prvakov med Esperanceom in Primiero Agosto.

»To je bila človeška napaka WAR. Kanada bi morala dobiti še drugo enajstmetrovko,« je omilil Sikazwejeve grehe nekdanji odlični sodnik Mark Clattenburg, zdaj strokovni komentator pri Foxu.

Pika na i včerajšnje nenavadne večerne tekme na mundialu je bila še izbor najboljšega igralca tekme. Tehnična komisija je izbrala Kevina de Bruyna, čeprav je bil z naskokom najboljši posameznik pri zmagovalcih vratar Thibaut Courtois. Lahko bi izbrali tudi edinega strelca Michyja Batshuayja. Realova št. 1 je že v 9. minuti ubranila enajstmetrovko Bayernovemu zvezdniku Alphonsu Daviesu. Odziv nagrajenca je bil iskriv. »Ne vem, zakaj. Mislim, da nisem igral dobre tekme. Morda zaradi svojega slovesa. Nismo igrali dobro, vključno z menoj,« je povedal eden od najboljših igralcev angleškega prvaka Manchester Cityju.