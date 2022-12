Maročan v Katar prišel kot neznanec, odšel kot velika zvezda

Gre za Azzedineja Ounahija, vezista maroške reprezentance, ki ga je po porazu na medsebojni tekmi v osmini finala posebej izpostavil tudi selektor Španije Luis Enrique.

»Res me je prijetno presenetil igralec s številko 8, ne spomnim se imena, se opravičujem. Mati moja! Od kje se je vzel ta fant? Zelo dobro igra,« je bil brez dlake na jeziku takrat Enrique, čigar moštvo je po neodločenem izidu brez golov po več kot 120 minutah igre izpadlo po izvajanju najstrožjih kazni.

Ounahi je pri francoskem prvoligašu Angersu soigralec slovenskega reprezentanta Mihe Blažiča, njegova vrednost pa je samo na specializirani spletni strani transfermarkt med katarskim mundialom narasla za 11,5 milijona evrov na trenutnih 15 milijonov.

»Angers mi je ponudil možnost, da sem lahko zaigral na SP in pokazal svoje znanje svetu. Če ne bi igral v začetni postavi Angersa, oziroma če ne bi igral v ligue 1, potem pri 22 letih ne bi dobil priložnosti za nastop na mundialu. Angers predstavlja zelo pomemben korak v moji karieri, danes pa vsi vemo, da je zanimanje pokazalo veliko drugih klubov,« je dejal za uradno spletno stran kluba.

Produkt akademije s kraljevim pečatom

Dodal je še: »Čaka me odločitev, ki bo za mojo kariero zelo pomembna, a morala bo biti prava. Ne vemo še, kaj se bo zgodilo, lahko bi podpisal in odšel že januarja, lahko šele poleti ... Res ne vem. V naslednjih dneh in tednih upam, da bom sprejel pravilno odločitev. Vse dni sem v stikih s predsednikom in sprejeli bomo odločitev, ki bo prava za mojo kariero in za klub. Na prvem mestu je športni projekt. Nobene priljubljene lige ali destinacije nimam, najprej me zanima športni vidik. Tam, kjer bom pristal, se bom moral še naprej razvijati in dokazovati svojo kakovost. Če me prepriča kakšen pravi športni projekt, bom odšel tja.«

V tej sezoni je nogometaš po rodu iz Casablance, kjer je pri klubu Raja CA tudi začel športno pot, odigral 14 tekem v ligue 1, kjer je debitiral v minuli sezoni in na 32 tekmah vknjižil po dva gola in asistenci. Pred prihodom v Francijo ga je pomagala izbrusiti tudi državna nogometna akademija, ki nosi ime po kralju Mohamedu VI. in so jo v Saleju ustanovili leta 2009 z namenom, da bi prerodili maroški ligaški in reprezentančni nogomet. Prvi sadovi se že kažejo z letošnjo zgodovinsko uvrstitvijo v polfinale svetovnega prvenstva, kjer so Maročane z 2:0 nato ustavili kasnejši poraženi finalisti Francozi, atlaški levi pa so nato po seriji odmevnih zmag nad Belgijo, Španijo in Portugalsko izgubili še tekmo za tretje mesto s Hrvaško (1:2).