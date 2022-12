Mbappe in Giroud popeljala Francoze v četrtfinale

Branilka naslova Francija je v osmini finala svetovnega prvenstva v nogometu v Katarju zanesljivo premagala Poljsko s 3:1 (1:0). Prvi gol je dosegel veteran Olivier Giroud (44.), potem pa dva Kylian Mbappe (74., 91.), ki je bil tudi podajalec pri prvem zadetku. Robert Lewandowski je globoko v sodnikovem podaljšku zadel z 11 metrov. Ob 20. uri sledi tekma Anglije in Senegala, zmagovalec se bo v četrtfinalu pomeril s Francijo. Med osmerico sta se včeraj uvrstili Nizozemska in Argentina.

Branilci naslova Francozi, ki niso izgubili tekme v osmini finala, odkar so jo uvedli leta 1986, so niz neporaženosti proti Poljski podaljšali na osem tekem, Poljaki pa so na 17. medsebojnem obračunu ostali pri treh zmagah. Francoska vrsta je v prvem polčasu prišla do prednosti, ko je zadel novi francoski strelski rekorder Giroud, toda tudi Poljaki so imeli svoje priložnosti in lahko povedli v 38. minuti.

Robert Lewandowski je moral ponoviti izvajanje 11-metrovke, ker je v prvem poskusu vratar Hugo Lloris prehitro zapustil golovo črto, ko je ubranil strel. FOTO: Andrej Isaković/AFP

V drugem polčasu je imela Francija bolj ali manj vse pod nadzorom, za nameček je v 74. in 90. minuti Mbappe oplemenitil prednost ter s četrtim in petim zadetkom v Katarju prevzel vodstvo na lestvici strelcev.

V ponedeljek bosta v osmini finala tekmi Japonska – Hrvaška in Brazilija – Južna Koreja, v torek pa še Maroko – Španija in Portugalska – Švica.