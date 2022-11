Mehiški boksarski šampion zagrozil Messiju: Prosi boga, da se ne srečava!

Lionel Messi je s potezo, ki si jo je privoščil po sobotni zmagi nad Mehiko, spravil ob živce mehiškega boksarskega šampiona Saula Canela Alvareza. Argentinski nogometni zvezdnik je namreč med proslavljanjem uspeha v slačilnici brcnil v dres mehiške reprezentance, s čimer se eden od najboljših boksarjev na svetu nikakor ni mogel sprijazniti.

»Videl sem, kaj je Messi naredil z dresom in zastavo. Naj prosi boga, da se ne srečava! Kakor jaz spoštujem Argentino, bi moral tudi on Mehiko. Messi si je v slačilnici privoščil veliko neumnost,« je na družbenem omrežju Twitter bentil Alvarez, ki ima v svoji profesionalni statistiki 58 zmag (39 z nokavtom) ter po dva neodločena izida in poraza. Nazadnje je bil v ringu pred dobrima dvema mesecema, ko je še drugič premagal Kazahstanca Genadija Golovkina ter se ovenčal z naslovi svetovnega prvaka v supersrednji kategoriji po različicah IBF, WBA, WBC in WBO.

Mnogi navijači so nemudoma stopili v bran Messiju, češ da si je zgolj poskušal sezuti kopačke. Na stran argentinskega asa se je postavil tudi njegov nekdanji španski soigralec Cesc Fabregas. »Ne poznaš Lionela in ne veš, kaj se po tekmah dogaja v slačilnicah. Vsi dresi, tudi tisti, ki jih nosimo sami, vselej končajo na tleh, nakar gredo v pranje,« je čivknil Fabregas.