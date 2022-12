Messi, Neymar, Ronaldo in Modrić bi igrali na mundialu pri 40 letih

V nadaljevanju preberite:

Tudi svetovno prvenstvo v Katarju je potrdilo, da svet res stoji na mladih, toda z močno asistenco izkušenih nogometašev. Že pogled na najboljše štiri strelce prvenstva je zgovoren: med Kylianom Mbappejem in Lionelom Messijem je 11 let razlike, Juliana Alvareza in Olivierja Girouda loči celo 14 let.

Neymar bo 5. februarja vendarle dopolnil šele 31 let, Cristiano Ronaldo bo denimo na isti dan prižgal 38. svečko. To pomeni, da bi Brazilec in Portugalec čez tri leta in pol v Severni Ameriki štela 34 oziroma 41 let. Prvi ima vendarle več možnosti za udeležbo na prestižnem plesu Fife, Ronaldo mora najprej počakati na mnenje novega selektorja Portugalske.