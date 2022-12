Nov velikopotezni načrt: Maroku organizacija klubskega SP z 32 ekipami

V letu 2025 naj bi Maroko gostil svetovno klubsko prvenstvo, ki bo prvič potekalo v razširjenem formatu z 32 ekipami. Po trenutnem formatu nastopa sedem ekip, Maroko pa je klubski mundial že gostil v letih 2013 in 2014. To je bila ena najudarnejših izjav z novinarske konference Giannija Infantina v Dohi, kjer je predsednik Fife tudi zatrdil, da je Fifa v obdobju zadnjih štirih let zabeležila za 7,5 milijarde evrov prihodkov, kar je milijardo več od prejšnje štiriletke.

Infantino, ki se je pred mikrofoni sicer pojavil s kar enourno zamudo, je letošnji mundial označil za najboljšega vseh časov.

»Vzdušje je bilo mednarodno pisano in praznično. Ta mundial je velik uspeh,« je dejal Infantino, ki je prepričan, da je po zaslugi tako nogometašev kot sodnikov s pomočjo tehnologije letošnje SP tudi precej bolj pošteno.

»Nogomet ima veliko moč in verjamemo, da tudi vpliv. Prepričani smo, da se bo to pokazalo tudi ob naslednjem mundialu v ZDA, Kanadi in Mehiki. Tri velike države, 48 ekip, več tekem, več prihodkov ...« se že zdaj veseli Infantino, ki pa je priznal, da se o sistemu tekmovanja še porajajo velika vprašanja.

»Predtekmovanje s štirimi ekipami v skupinah je bilo v Katarju neverjetno. Morebitne spremembe števila ekip po skupinah – 16 skupin s po tremi ekipami ali 12 skupin s štirimi – bodo na našem dnevnem redu,« je dodal Infantino.