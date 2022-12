Pele navijačem: Spremljajte Brazilijo na svetovnem prvenstvu

Po razkritju, da so ustavili zdravljenje s kemoterapijo in da je le še v paliativni oskrbi, se je iz bolnišnice Albert Einstein v Riu de Janieru, kjer se zdravi, javil brazilski nogometni kralj Edson Arantes do Nascimento Pele.

»Moji prijatelji, želim, da vsi ostanete mirni in pozitivni. Sem močan, z veliko upanja in spremljam svoje zdravljenje kot običajno. Rad bi se zahvalil zdravniškemu in negovalnemu moštvu za vso skrb, ki sem jo prejel. Zelo verjamem v Boga in vsako sporočilo ljubezni, ki ga prejmem od vas po vsem svetu, mi vliva veliko moči. In spremljajte Brazilijo na svetovnem prvenstvu! Najlepša hvala za vse,« je zapisal 82-letni Pele, trikratni svetovni prvak in nekoč tudi minister za šport.

Tudi bolnišnica je objavila svoje uradno sporočilo o Pelejevem zdravstvenem stanju.

»Edson Arantes do Nascimento je bil 29. novembra sprejet v bolnišnico Albert Einstein za oceno zdravljenja tumorja debelega črevesa s kemoterapijo, ki je bil odkrit leta 2021 Še naprej se zdravi in njegovo trenutno zdravstveno stanje je stabilno. Dober je bil tudi odziv, zaradi okužbe dihal. Pacient ni pokazal nobenega poslabšanja svojega zdravstvenega stanja v zadnjih 24 urah.«

Po Pelejevem torkovem sprejetju v bolnišnico, je hčerka prek družabnih omrežij ljudi hitro obvestila, da je njen oče v bolnišnici, da bi uredili zdravila in da sploh ni nujnega primera.